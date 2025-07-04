Казах, отправивший Нурмагомедова в нокдаун, получил дом за нокаут в UFC

Казахстанский боец легчайшего веса UFC Бекзат Алмахан (12-2) за победу нокаутом получил в подарок дом, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

На странице в социальных сетях зала единоборств Triumph Fights опубликовали видео, в котором награждают 27-летнего файтера. На видео казахстанцу вручают ключи от нового дома.

Также подарок получил другой боец UFC, представитель наилегчайшего веса - Азат Максум (15-2). В качестве подарка для него был выбран новый кроссовый мотоцикл.

Напомним, что Бекзат Алмахан в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 315 в Монреале (Канада). Соперником 27-летнего казахстанца в первом бою предварительного карда был 33-летний местный файтер Брэд Катона (14-5).

Противостояние в легчайшем весе, рассчитанное на три раунда, завершилось победой Алмахана за 64 секунды. Он донес четкое попадание до соперника, отправив того в нокдаун, и добил оппонента - судья был вынужден вмешаться.

Примечательно, что по итогам майских турниров нокаут Алмахана был признан лучшим в UFC.

Азат Максум же в последний раз дрался на турнире UFC в Баку (Азербайджан). Его соперником стал российский боец UFC, ученик Хабиба Нурмагомедова - Тагир Уланбеков. Бой продлился все три раунда и завершился победой Уланбекова.





Отметим, что дебют Бекзата также прошел против сокомандника и брата Хабиба - Умара Нурмагомедова. В марте 2024 года Алмахан принял бой с Умаром на коротком уведомлении и сумел преподнести сюрприз уже в первом раунде, отправив соперника в нокдаун. Однако по итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу бойцу из Дагестана.

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