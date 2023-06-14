Казах из UFC сделал заявление перед следующим боем

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 21:50
©instagram.com/ismagulov_damir/

Казахстанский боец легкого веса UFC Дамир Исмагулов (24-2) высказался перед следующим боем в самом престижном промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние Исмагулова, занимающего 12-ю позицию в рейтинге легкого веса UFC, и 29-летнего Гранта Доусона (19-1-1), замыкающего топ-15, запланировано на турнире, который пройдет в ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (Невада, США). Для казахстанца это будет последний поединок по истекающему контракту с UFC. 

"Крайние спарринги 🤼‍♂️🥊 Мажит Сардаров всегда в форме🤝 скоро выдвигаемся в Вегас, на этот раз без ошибок☝️", - написал боец под публикацией в своем Instagram.

Напомним, что на счету Исмагулова пять побед и одно поражение за все время в UFC. Он является бывшим чемпионом М-1 Global в легком весе.

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Метки:
Исмагулов Дамир UFC

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