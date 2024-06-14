Казах из UFC прошел взвешивание перед историческим боем

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 21:56
©Кадр из видео

Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (19-2) успешно прошел обязательную процедуру взвешивания перед третьим боем в UFC, передают Vesti.kz.

На весах он показал 56,9 килограмма.

Соперником казахстанца будет американец Хосе Джонсон (16-8).

Напомним, что Асу впервые выступит в главном карде турнира UFC, который пройдет 16 июня в городе Энтерпрайз (штат Невада, США).

Алмабаев дебютировал в лучшей лиге мира в августе прошлого года. С тех пор он одержал две победы - удушающим приемом над ямайцем Оди Осборном (12-7-0-1) и решением над американцем Си Джеем Вергарой (12-5-1).

Ранее Алмабаев заявил, что подумывал завязать со спортом, подробности - тут.

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