Казах из UFC прошел взвешивание перед историческим боем

Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (19-2) успешно прошел обязательную процедуру взвешивания перед третьим боем в UFC, передают Vesti.kz.
На весах он показал 56,9 килограмма.
Соперником казахстанца будет американец Хосе Джонсон (16-8).
Напомним, что Асу впервые выступит в главном карде турнира UFC, который пройдет 16 июня в городе Энтерпрайз (штат Невада, США).
Алмабаев дебютировал в лучшей лиге мира в августе прошлого года. С тех пор он одержал две победы - удушающим приемом над ямайцем Оди Осборном (12-7-0-1) и решением над американцем Си Джеем Вергарой (12-5-1).
Ранее Алмабаев заявил, что подумывал завязать со спортом, подробности - тут.