Камбэком с избиением завершился бой в весе Рахмонова на турнире UFC

Настоящим камбэком обернулся бой двух полусредневесов на турнире UFC Fight Night в Атланте (Джорджия, США). В предварительном карде ивента встретились американец Филип Роу (11-5) и конголезец Анж Луза (10-5-0-1), сообщают Vesti.kz.

Стартовые два раунда прошли с преимуществом Лузы, но в третьем раунде случилось что-то невероятное: Роу продемонстрировал страшную нацеленность и выносливость, избив оппонента и одержав волевую победу нокаутом.

Как стало известно после окончания боя, перед заключительным третьим раундам Луза вел по судейским запискам со счетом 20-18.

Роу прервал серию из двух побед и одержал важную победу. Теперь его рекорд в UFC - 4-3. У его соперника это второе поражение подряд, а в промоушене у него 2-3.

Отметим, что в этой же весовой категории выступает непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0).