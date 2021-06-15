Глава Чечни Рамзан Кадыров выбрал сильнейшего между экс-чемпионом UFC российским файтером Хабибом Нурмагомедовым и шведским бойцом Хамзатом Чимаевым по прозвищу "Новый Хабиб".

Политик заявил, что Чимаев в данный момент сильнее, так как Нурмагомедов ушел из спорта. При этом он добавил, что раньше лучшим был дагестанец, доказавший свое превосходство в октагоне и достигший своих целей. Кадыров отметил, что теперь Нурмагомедов помогает молодым бойцам, открыв свою лигу и бизнес.

В мае Кадыров назвал Нурмагомедова проектом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и заявил, что готов предложить дагестанцу любые деньги за поединок с представителем "Ахмата". Нурмагомедов не увидел оскорблений в словах главы Чечни и посчитал, что у каждого может быть свое мнение.

Нурмагомедов и Чимаев - непобежденные бойцы. Дагестанец - бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. В активе "Нового Хабиба" девять побед в девяти боях.

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