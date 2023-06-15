Жумагулова похвалили и предрекли ему победу в следующем бою в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 15:53
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas

Американский журналист Джек Маккаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz спрогнозировал досрочную победу казахстанца Жалгаса Жумагулова в бою с бразильцем Фелипе Бунесом. Эксперт отметил главное преимущество ветерана над дебютантом.

Поединок по казахстанскому времени состоится утром, 18 июня, в рамках турнира UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (Невада, США).

При этом изначально казахстанец должен был драться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму и его заменил бразилец Рафаэль Эстевам. Однако последний не смог сделать вес.

"Жумагулов является фаворитом. Не стоит уделять слишком много внимания рекорду бразильского бойца Бунеса. В UFC - он новичок, а казахстанец опытный волк. Жумагулов один из самых опытных представителей дивизиона. Все бои, не считая встречи с Капе, у него были конкурентными. Во встрече с дебютантом он будет фаворитом. Вполне вероятно, что удастся добиться даже досрочной победы", - отметил Маккаферри.

На данный момент Жумагулов провел в UFC шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений. У казахстанца остался один поединок по контракту с американским промоушеном.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан UFC Актобе

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:53
UFC
Жумагулова похвалили и предрекли ему победу в следующем бою в UFC
Сегодня , 14:56
UFC
"Считал бы себя "гусем". Жумагулов - о принципах и согласии на бой со сломанной ногой
Сегодня , 14:18
UFC
"Подпишем новый контракт". Жалгас Жумагулов заявил о намерении продолжить карьеру в UFC
Сегодня , 13:07
UFC
"Прическа прибавит внимания". Жумагулов - о новом имидже, сопернике, критике и будущем в UFC
Сегодня , 12:33
UFC
Жумагулов указал на ошибки Рахмонова в последнем бою UFC
Сегодня , 11:58
UFC
Названа главная спортивная звезда в Казахстане
Сегодня , 08:23
UFC
В Узбекистане обратились к самому невезучему бойцу UFC из Казахстана
Вчера , 21:50
UFC
Казах из UFC сделал заявление перед следующим боем
Вчера , 17:38
UFC
Жумагулову назвали ключ к победе в последнем бою в UFC
Вчера , 14:39
UFC
Боец казахстанского менеджера назвал самого сложного соперника для Ислама Махачева в UFC
© 2008 - 2023 ТОО «EML»