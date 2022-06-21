Жумагулов ответил Тактарову после поражения в UFC

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов (14-7) высказался о реакции прославленного бойца смешанных единоборств Олега Тактарова на его бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец прокомментировал слова российского экс-бойца в интервью Youtube-каналу "Вестник MMA".

- Ты смотрел видео Олега Тактарова про тебя? Он говорил, что ты слишком загружен перед боями.

- Смотрел отрывок, потому что меня все отмечали. Олег такой... своеобразный мужик, любит хайп, как говорится. Он меня видел всего пару дней, когда я был на весогонке. Какой человек будет на весогонке улыбаться? Я слышал, он говорил, мне в лес надо уходить, туда-сюда. Я уважаю его как бойца, он легенда ММА по-своему. Но с его словами я не согласен, честно. Это просто хайп.

- А как выглядят твои тренировки за две недели до боя?

- Спарринги мы за две недели прекращаем, в этот лагерь у меня вообще почти спаррингов не было. Можно сказать, три-четыре спарринга было. Первый спарринг был, поставили против меня парня, я его пять раз уронил. После этого он сказал, что спарринговаться со мной не будет. Хотя он сам первый со мной зарубаться начал. Потом Мороз мне помогал, и в конце я выпинывал уширу, и Мороз в этот момент в проход заходил, и я в глаз ему попал. После этого мы перестали спарринговаться, и все - у меня чисто круговые работы были.

- А с кем эти жесткие спарринги были?

- Джейсон. Он в Titan FC вроде дерется, пацан (Джейсон Истмэн, 7-4). Тренер Паррумпа попросил, чтобы он со мной посспаринговался. Мы с ним начали спарринговаться, он чуть начал зарубаться, и я зарубился. На следующий день он сказал: "Я с ним спарринговаться не буду. Он как человек хороший, но как спарринг-партнер нет".

- То есть все, как советовал Олег Тактаров, кроме леса?

- Где, блин, в лесу тут погуляешь, какие в Америке леса? Не знаю, может, он до сих пор в том времени застрял, в котором дрался.

Уволили? Жумагулов сделал заявление о своем будущем в UFC

В последнем бою он уступил раздельным решением судей (28-29, 29-28, 27-30) американцу Джеффу Молине (11-2). Их поединок состоялся на турнире UFC Vegas 56 (UFC Fight Night 207) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Для Жумагулова это был пятый бой в UFC, теперь у него четыре поражения при одной победе.