Жумагулов обратился к непобежденному бойцу UFC

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов (14-7) отреагировал на решение россиянина Забита Магомедшарипова (18-1) завершить карьеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Лучший! Мне всегда нравились твои бои", - написал казахстанец в сторис своего Instagram.

Напомним, Магомедшарипов принял решение о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.

31-летний Магомедшарипов одержал 18 побед в ММА и потерпел одно поражение. В UFC на его счету шесть побед в шести боях.

Последний бой в известнейшем промоушене он провел 9 ноября 2019 года, победив американца Келвина Каттара.

Жумагулов в последнем поединке, который состоялся 4 июня, проиграл раздельным решением судей американцу Джеффу Молине. Это поражение стало для казахстанца четвертым в пяти боях в UFC.

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