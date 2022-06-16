Непобежденный боец UFC объяснил решение завершить карьеру

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов объяснил причину завершения карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ассаляму Алейкум, друзья! Знаю, многие ждали моего возвращения, не было и дня, чтобы кто-то не спросил, когда бой. Но я принял решение завершить спортивную карьеру.

Срывы боев, а затем проблемы со здоровьем - все это не давало выступить раньше. Сейчас хоть и восстановился, но чувствую себя уже не так, как раньше.

Благодарю всех, кто болел за меня столь долгое время. Чемпионом стать не успел, но, думаю, и без этого, смог порадовать вас.

Я перестаю быть действующим спортсменом, но не ухожу из спорта. Мне есть чем и с кем поделиться своими знаниями.

Так что не прощаемся, друзья! Еще раз всем спасибо за поддержку!" - написал в своем Instagram спортсмен.

31-летний Магомедшарипов одержал 18 побед в ММА и потерпел одно поражение. В UFC на его счету шесть побед в шести боях.

Последний бой в известнейшем промоушене он провел 9 ноября 2019 года, победив американца Келвина Каттара.

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