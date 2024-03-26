Жалгас Жумагулов рассказал, сколько заработал за карьеру в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Жалгас Жумагулов рассказал, сколько заработал за свою карьеру в UFC, передают Vesti.kz.

Жумагулов выступал лучшей ММа-лиге мира с июня 2020 года по июнь 2023 года. Он стал первым представителем Казахстана в UFC.

"Первый контракт был на четыре боя, но контракт был нестандартным. Гонорары были 15 000 долларов за выход + 15 000 за победу. Потом было 18+18 и 20+20. После третьего боя я подписал новый контракт, снова на четыре боя, хороший контракт был - там было уже 30+30. Предложили новый контракт, потому что в UFC понимали, что я с боев никогда не снимался, вес всегда делал, мне сколько раз давали на замену - я никогда не отказывался. Даже матчмейкер говорил постоянно мне - "Засудили", "Засудили", "Засудили". К Дане Уайту в Абу-Даби подходили, спрашивали за меня, он сказал: Good Fighter", - сказал Жумагулов в интервью Legalbet MMA.

Всего в UFC Жумагулов провел семь боев и потерпел шесть поражений при одной победе. Он стал первым бойцом в истории UFC, у которого была серия из трех раздельных решений не в его пользу.

После ухода из UFC Жумагулов провел два боя в Naiza. В интервью Sarbaz Podcast он рассказал, что за дебют получил 40 000 долларов (выход+победа), за второй бой он заработал меньше (выход+победа+процент от билетов), но сумма вышла меньше 40 000 долларов.