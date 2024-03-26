Экс-боец UFC оценил вклад Головкина в узнаваемость Казахстана

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Жалгас Жумагулов, ранее выступавший в UFC, рассказал, как именитый боксер Геннадий Головкин повысил узнаваемость Казахстана на международной арене, передают Vesti.kz.

"Если честно, в Америке не знают, что такое Казахстан. Они не понимают, что это за страна. Потом говоришь им про GGG (никнейм Головкина), тогда они понимают, благодаря ему знают о Казахстане в любом городе", - рассказал Жумагулов в интервью Legalbet MMA.

Ранее Жалгас рассказал, сколько заработал за карьеру в UFC.

Казахстанец выступал в UFC с 2021 по 2023 год. За это время провел семь поединков, из которых шесть завершились поражением.

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Головкин - бывший чемпион мира в среднем весе. Владел титулами IBF, IBO, WBA и WBC. На профи-ринге GGG провел 45 боев, в которых одержал 42 победы (37 нокаутом).

С февраля Головкин президент Национального олимпийского комитета.