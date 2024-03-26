Уволенный из UFC за укус боец получил еще одну неприятную новость

"Герой" минувшего уик-энда в UFC - бразильский боец наилегчайшего веса Игор да Силва (он же Игор Северино / 8-1) - получил еще одну неприятную новость после увольнения из промоушена, передают Vesti.kz.

Напомним, да Силва проиграл поединок соотечественнику Андре Лиме (8-0) дисквалификацией - укусил соперника за руку, после чего был уволен из UFC.

Но на этом "приключения" файтера не закончились. Он не получил за поединок ни копейки, так как его гонорар был (временно?) задержан Атлетической комиссией Невады (NSAC).

Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на анонимного инсайдера. Пока что не очень понятно, какое решение примет NSAC, ведь ранее в UFC не было таких прецедентов.

Напомним, да Силва попал в UFC после победы в серии "Претендент" Даны Уайта. Бой с Лимой был его первым в промоушене и, похоже, последним.

Интересно, что победитель Лима пытался даже заступиться за соотечественника. Просил не увольнять парня, дать ему еще один шанс. Но Уайт настоял на своем.