Небитого бойца уволили из UFC после дебюта, а его соперника наградили двойным бонусом

Сегодня, 24 марта, в Лас-Вегасе (США) прошел турнир UFC Vegas 89. Один из его участников лишился контракта с промоушеном сразу после дебюта, передают Vesti.kz.

В предварительном карде бились два непобежденных бразильца - Андре Лима (8-0) и Игор да Силва (8-1). Победу отдали Лиме, поскольку да Силву дисквалифицировали за укус соперника во втором раунде.

Впоследствии в UFC решили уволить да Силву, не проигрывавшего прежде, тогда как Лиму наградили двойным бонусом: 25 тысяч долларов за победу, плюс еще 25 тысяч за укус от соперника.

Лима со своей стороны на месте укуса сделал татуировку. Похоже, вышло, неплохо:

Following his disqualification win after his opponent Luis Severino bit him at #UFCVegas89, Andre Lima got the mark tattooed after learning he would be getting an extra bonus from Dana White. 😅💰#UFC #MMA pic.twitter.com/bPgUZHNVz8