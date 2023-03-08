Жалгас Жумагулов получил следующего соперника в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 07:15
©ufc.com

Стало известно, с кем проведет свой следующий бой в UFC казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником стал Нейт Манесс из США. Их поединок состоится 5 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Манесс провел 17 боев в ММА, в которых одержал 14 побед при трех поражениях. При этом американец идет на серии из двух поражений подряд - Умару Нурмагомедову и Тагиру Уланбекову. Также в его активе три победы под эгидой UFC.

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Жумагулов же в шести боях в UFC одержал одну победу и потерпел пять поражений. Для Жалгаса это будет последний бой по контракту с UFC.

 

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC

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