Жалгас Жумагулов получил следующего соперника в UFC

Стало известно, с кем проведет свой следующий бой в UFC казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником стал Нейт Манесс из США. Их поединок состоится 5 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Манесс провел 17 боев в ММА, в которых одержал 14 побед при трех поражениях. При этом американец идет на серии из двух поражений подряд - Умару Нурмагомедову и Тагиру Уланбекову. Также в его активе три победы под эгидой UFC.

"Сел в тюрьму или убили бы меня". Жумагулов - о роли ММА и друзьях с пожизненным сроком

Жумагулов же в шести боях в UFC одержал одну победу и потерпел пять поражений. Для Жалгаса это будет последний бой по контракту с UFC.