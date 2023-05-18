Жалгас Жумагулов получил нового соперника. Известна дата боя в UFC

Новости спорта MMA UFC
Вчера 22:22
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-8) узнал имя следующего соперника и дату боя в UFC, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Игоря Лазорина, им станет бразилец Фелипе Буньес. Поединок намечен на 17 июня.

Буньесу 33 года, выступал в LFA, рекорд 13-6. Также он дрался в АСА, где у него одна победа и три поражения.

Напомним, что Жумагулов должен был встретиться с другим бразильцем Рафаэлем Эстевамой, но у того возникли проблемы с весогонкой, в результате чего поединок, запланированный на 6 мая в Ньюарке (Нью-Джерси, США), был отменен.

При этом изначально казахстанец должен был подраться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму и его заменил Эстевам.

На данный момент Жумагулов провел в UFC шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений. У Жалгаса остался один поединок по контракту с американским промоушеном.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:22
UFC
Жалгас Жумагулов получил нового соперника. Известна дата боя в UFC
17 мая, 18:02
UFC
Рахмонов проводит сбор в Осетии. Тренер объяснил выбор места
17 мая, 10:15
UFC
Испугался? Боец из Китая испортил планы претендующего на UFC казахстанца
17 мая, 09:40
UFC
Обновился рейтинг UFC: изменения произошли в весе Шавката Рахмонова
17 мая, 08:58
UFC
UFC объявил о титульных поединках с участием топ-бойцов
17 мая, 08:38
UFC
Огненная неделя для фанатов ММА: супертурнир в Алматы, бои казахов в ОАЭ и главном карде UFC
16 мая, 10:34
UFC
Жумагулов оценил выступление сборной Казахстана на ЧМ по боксу
15 мая, 23:22
UFC
Экс-соперник Шавката Рахмонова сделал интересное признание
15 мая, 12:08
UFC
Казах из UFC прокомментировал выступление сборной Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
13 мая, 16:29
UFC
"Кое-что мерзкое". Боец UFC сделал ужасное признание об измене жены
© 2008 - 2023 ТОО «EML»