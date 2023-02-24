Жалгас Жумагулов начал подготовку к последнему бою в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 10:50
©Zuffa LLC

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов начал подготовку к следующему бою в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Файтер прибыл в США и приступил к занятиям в известном зале American Top Team. Отметим, что для Жалгаса это будет последний бой по контракту с UFC.

Свой предыдущий бой в UFC казахстанец провел в декабре в Лас-Вегасе, когда проиграл спорным судейским решением американцу Чарльзу Джонсону. После этого Жумагулов объявил о завершении карьеры, однако спустя некоторое время все же решил отработать контракт с UFC. Дата и место проведения поединка пока неизвестны.

Добавим, что Жумагулов провел в UFC шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений.
 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC
Новости
Сегодня , 10:50
UFC
Жалгас Жумагулов начал подготовку к последнему бою в UFC
Сегодня , 08:34
UFC
Первая казахстанка в UFC стала охранницей в клубе и высказалась о завершении карьеры
22 февраля, 15:07
UFC
Чемпиона UFC Махачева отстранили от боев после обвинений в жульничестве
21 февраля, 23:15
UFC
Топовый бой. UFC официально анонсировал поединок Шавката Рахмонова
21 февраля, 19:48
UFC
"Все зависит от Хамзата". Рахмонов высказался о бое с Чимаевым
20 февраля, 19:08
UFC
Бой в UFC? Жалгас Жумагулов отправился в США
20 февраля, 17:27
UFC
Чемпион UFC раскритиковал болельщиков из Чечни и Дагестана
20 февраля, 16:05
UFC
Шавкат Рахмонов назвал фаворита трилогии Усман - Эдвардс
20 февраля, 15:15
UFC
Уже суперзвезда? Рахмонов может получить рекордный гонорар за бой с Джеффом Нилом
20 февраля, 14:03
UFC
"Я курил кальян и тусил". Узбекский боец сделал признание об увольнении из UFC
© 2008 - 2023 ТОО «EML»