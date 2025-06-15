Избежавший поединка с Рахмоновым экс-чемпион UFC определился с соперником

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24-4) высказался по поводу потенциального боя против экс-обладателя пояса в этом же дивизионе - Камару Усмана (21-4), передают Vesti.kz.
Напомним, сегодня, 15 июня в Атланте (Джорджия, США) американец с нигерийскими корнями Усман одержал сенсационную победу над соотечественником Хоакином Бакли (21-7) и стал одним из главных претендентов на титул лучшей лиги мира.Соперник Рахмонова выбрал нового оппонента
Сразу же после этого он получил моментальный вызов от палестинского файтера.
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"Наш бой не будет таким, как его поединок с Бакли… Ты не сможешь повалить меня вот так. Весь бой будет выглядеть как пятый раунд вашего с ним поединка. Ты можешь выбрать время, выбрать место, и давай сделаем это", - цитирует слова Мухаммада "Чемпионат".
Напомним, Белалу дважды подряд назначали в соперники другого полусредневеса - казахстанца Шавката Рахмонова (19-0).
Впервые они должны были сразиться между собой за пояс лучшей лиги мира в декабре прошлого года. Однако тогда Мухаммад снялся с поединка из-за инфекции стопы. Его заменил ирландский проспект Иэн Гэрри (16-1), проигравший Рахмонову единогласным решением судей.
Чемпионский бой с американцем перенесли на май 2025-го. Но уже Шавкат после схватки с Гэрри схлопотал травму. Вместо него выступил австралиец Джек Делла Маддалена (18-2), победивший американца и ставший новым обладателем титула в полусреднем весе UFC.
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