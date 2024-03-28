Один из самых обсуждаемых бойцов Казахстана получил контракт с UFC: подробности

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Сегодня 12:34
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Президент промоушена Naiza Нурбек Карабала в интервью Naiza TV раскрыл подробности разговора с казахстанским бойцом Арманом Ашимовым, передают Vesti.kz.

По его словам, он был близок к переходу в UFC, даже получил контракт, но что-то пошло не так.

"Арману все-таки не стоит простаивать. В 2017 году ему прочили большое будущее. Он был одним из самых обсуждаемых бойцов, у которого были перспективы попасть в UFC. Я даже слышал из источников, что у него был определенный контракт (с UFC), отправляли, переговоры велись. Один раз, когда я его звал на интервью, он мне уверенно сказал: "Нурбек-ага, у меня есть контракт, мне отправили контракт". Он не будет врать же. Скорее всего, ему отправили контракт, и что-то там не получилось...", - рассказал Карабала.

Напомним, что из казахстанцев в UFC успешно выступает Шавкат Рахмонов, его рекорд в американском промоушене 6-0, а в ММА 18-0. Замыкает топ-3 рейтинга полусреднего веса в UFC.

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