Исраэль Адесанья одержал победу в главном бою турнира UFC 276

Чемпион среднего веса UFC Исраэль Адесанья (23-1) в пятый раз защитил свой пояс. Это случилось в главном событии вечера на турнире UFC 276 в Лас-Вегасе (Невада, США), передают Vesti.kz.

Соперником 32-летнего новозеландского бойца нигерийского происхождения был 38-летний американец Джаред Каннонир (15-6). Поединок, рассчитанный на пять раундов, завершился победой Исраэля единогласным решением судей - 49:46, 49:46, 50:45.

Для Адесаньи это третья победа подряд (все - решением) и 23-я в профессиональной карьере. Он в пятый раз успешно защитил пояс чемпиона среднего веса. Что касается Каннонира, то он потерпел шестую неудачу. Причем проигрывал он исключительно в UFC.

Отметим, что Каннонир начинал выступать в UFC в тяжелом весе. Спустя пару боев он принял решение перейти в полутяжелый вес, а затем спустился в среднюю категорию.

Ранее в своем титульном поединке разгромную победу одержал чемпион полулегкого веса Александр Волкановски (25-1). Также в рамках турнира UFC 276 своего соперника нокаутировал бразилец Алекс Перейра (6-1), который нокаутировал Адесанью в прошлом на турнире по кикбоксингу. После своей победы Перейра пригрозил Исраэлю.

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