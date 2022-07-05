Исмагулов обратился к МакГрегору

Казахский легковес Дамир Исмагулов (24-1) оставил послание для Конора МакГрегора после появление в топ-15 обновленного рейтинга UFC, передает корреспондент Vesti.kz.

Боец выиграл пять поединков подряд, а затем обратился к бывшему чемпиону организации.

"Конор, если что, я рядом", - написал Исмагулов после обновления классификации.

Исмагулов ворвался в рейтинг UFC после пятой победы подряд

Добавим, ранее стало известно, что звездному ирландцу предложили огромный гонорар за реванш.

Новый выпуск на нашем YouTube-канале . Шавкат РАХМОНОВ - о следующем бое в UFC, сравнение с Чимаевым и трилогии Головкина с "Канело":