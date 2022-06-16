Исмагулов дал совет Жумагулову после четвертого поражения в UFC

Боец UFC Дамир Исмагулов прокомментировал слова Олега Тактарова, который ранее заявил, что Жалгас Жумагулов слишком интенсивно тренируется за две недели до боя и поэтому истощает себя.

По словам Дамира, Жалгас действительно много тренируется.

"Жалгас пашет. Возможно, небольшая пауза была бы ему на пользу. На спаррингах он очень хорошо выдает. Может быть, стоит работать чуть легче. Жако мог бы разбирать многих своих соперников, но где-то что-то шло не так, где-то приболел. Факторов много. Но он с характером, никогда не отказывался от боев. Думаю, он еще прибавит", - рассказал Исмагулов в интервью "РБ Спорт".

В последнем поединке 4 июня Жумагулов проиграл раздельным решением судей американцу Джеффу Молине. Это поражение стало для казахстанца четвертым в пяти боях в UFC. А вот Молина продолжает быть непобежденным в американском промоушене - 3:0.

Со своей стороны, Жалгас считает, что он выиграл поединок у Молины.

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