Ислам пойдет до конца, или почему бой Рахмонов - Махачев в UFC выглядит неизбежным?

Разговоры о потенциальном поединке между российским чемпионом UFC Исламом Махачевым (26-1) и непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмонов (19-0) продолжают становиться все более актуальными. Корреспондент Vesti.kz назвал несколько причин, почему этот поединок реален.

Как вы знаете, 33-летний Махачев уже больше двух лет является чемпионом легкого веса (до 70,3 килограмма). Он продолжительное время возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P). Что касается 30-летнего Рахмонова, то он занимает второе место в рейтинге претендентов полусреднего дивизиона (до 77,7 килограмма).

В следующем бою Шавкат должен подраться за звание чемпиона UFC с Белалом Мухаммадом (24-3-0-1). Даты пока нет, но ориентировочно поединок запланирован на май этого года. Что касается Махачева, то он 19 января проведет четвертую защиту пояса в легком весе - ему предстоит реванш с Арманом Царукяном (22-3).

Чемпионство Рахмонова даст Махачеву "зеленый свет"?

Файтер из Дагестана неоднократно заявлял, что не намерен драться с Мухаммадом. На протяжении нескольких лет их связывает дружба и совместные тренировки. Они много общаются и не хотят, чтобы спорт стал причиной раздора в их взаимоотношениях.

При этом Ислам не забывает напоминать, что находится в поисках нового вызова, а интересует его второй пояс - в полусреднем весе. Пока чемпионом там является Белал, завоевать его у россиянина шансов нет. Только если он не решит переступить через дружбу и отобрать титул у Мухаммада.

А если Рахмонов победит Белала и станет новым чемпионом, то это будет "зеленый свет" для Ислама. С Шавкатом у них уважительные отношения, но не столь близкие, чтобы отказываться от поединка. У каждого свои большие цели, и порой они могут пересекаться. Это как раз тот самый случай.

Победа над Царукяном охладит Махачева к своему дивизиону

Если Ислам во второй раз одолеет Царукяна, то у него не останется ярких претендентов в весе. Чарльза Оливейру и Дастина Порье он уже побеждал досрочно, Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй проиграли последние бои.

Реванши проводить россиянин не хочет, хотя уже заявлял, что, в принципе, готов предоставить еще один шанс Оливейре. Но если у него будет вариант подняться в весе и подраться за второй титул, то он выберет именно этот путь.

Пока же все выглядит так, что Махачев зачистил верхушку легкого дивизиона (осталось победить Царукяна в реванше). А других явных претендентов там нет.

Как подготовка Мухаммада отразится на настрое Махачева

Уже несколько лет Белал проходит подготовку вместе с бойцами из команды Хабиба Нурмагомедова. И даже сейчас, когда Ислам готовится к защите пояса против Царукяна, - Мухаммад находится рядом с ним в зале.

Если Белал потеряет пояс в поединке с Шавкатом, то Ислам уже будет иметь достаточно понимания того, что сделал не так палестинец. Более того, если дойдет до поединка против Рахмонова, то Белал на своем опыте даст ряд советов россиянину, как нивелировать сильные стороны казахстанца или победить его.

Кто бы что ни говорил, но потенциальный бой между Рахмоновым и Махачевым стал бы очень громким событием. Вероятно, самым большим поединком в карьере обоих бойцов. Ни у одного из них не было похожих соперников, и это было бы грандиозно. Тем более оба представляют страны СНГ.

Случится ли это на самом деле - покажет только время. Для серьезных разговоров об этом должно совпасть несколько деталей: и Рахмонову нужно побеждать Мухаммада, и Махачеву закрывать все вопросы с Царукяном. Но то, что UFC будут заинтересованы в предоставлении первому номеру P4P титульного шанса в другом весе - практически факт.