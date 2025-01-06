Превзойдет Головкина? Алимханулы узнал путь к "абсолюту"

Американский журналист Джек Маккаферри предсказал корреспонденту Vesti.kz появление абсолютного чемпиона мира в среднем весе, в котором выступает казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО).

На данный момент казахстанец владеет чемпионскими поясами по версиям IBF и WBO. Два других титула - WBA и WBC принадлежат кубинцу Эрисланди Ларе (31-3-3, 19 KO) и доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1, 18 КО).

"Бой против Дэнзела Бентли станет определяющим для Алимханулы в начале года. Он проводит успешную защиту против него и выходит на чемпиона WBC. Убедительная победа укрепит статус Алимханулы, который уже входит в планы Турки. Я думаю, что вполне вероятно, что мы увидим объединительный бой за три титула уже в летом этого года, а затем придет очередь чемпиона WBA. В среднем весе давно не было абсолютного чемпиона. Думаю, что в Саудовской Аравии захотят организовать историческое событие, и вполне вероятно, что уже в конце следующего года мы увидим абсолютного чемпиона среднего веса. Я думаю, что у Алимханулы есть шансы получить такое звание", - отметил Маккаферри.

Ранее сообщалось, что Алимханулы весной встретится в реванше британцем Дензелом Бентли (21-3-1, 17 КО), который в декабре решением судей победил соотечественника Брэда Полса (19-2-1, 11 КО).

Ожидается, что после Жанибек подерется с победителем боя Адамеса против Хамзы Шираза (21-0, 17 KO), который состоится 22 февраля в рамках вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Превзойдет GGG?

Отметим, что знаменитый средневес из Казахстана - Геннадий Головкин за свою карьеру объединял чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, IBF и IBO. Последним "абсолютом" в среднем весе был легендарный американец Бернард Хопкинс.

Алимханулы в последний раз боксировал 4 октября в Сиднее (Австралия), где в девятом раунде финишировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО). Для казахстанца это была первая защита пояса IBF.