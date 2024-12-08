Жесткая драка определила следующего соперника Алимханулы

В поединке за определения кандидата на бой с чемпионом WBO в среднем весе подрались британцы Брэд Полс (19-2-1, 11 КО) и Дензел Бентли (21-3-1, 17 КО), передает Vesti.kz со ссылкой на Vringe.com.

Противостояние пошло в стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало боя осталось за Бентли, а после пятого раунда инициативой завладел уже Полс. Ключевым стал момент в 9-м раунде, когда Бентли удался мощный удар, который потряс соперника. Вполне вероятно, что Дензел нанес травму сопернику. Тем не менее, Полс дожил до конца боя, проиграв решением 117-110, 116-111 и 115-112.

Ранее Дензел вызвал действующего чемпиона WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО), владеющего также поясом IBF, на реванш. Они встречались ноябре 2022 года в Лас-Вегасе: тот бой завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Отметим, что WBO назначила казахстанцу бой против первого номера организации - британца Хамзы Шираза (21-0, 17 КО), но тот отказался и был исключен из рейтинга.