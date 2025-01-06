Рахмонов? Колби Ковингтон выбрал желаемых соперников на следующий бой
Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон (21-6) поделился своими мыслями о дальнейшей карьере после досрочного поражения от соотечественника Хоакина Бакли (17-5), сообщают Vesti.kz.
Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон (21-6) поделился своими мыслями о дальнейшей карьере после досрочного поражения от соотечественника Хоакина Бакли (17-5), сообщают Vesti.kz.
"Я хочу выступать в крупнейших боях. Кто бы это ни был, решение примет Хантер Кэмпбелл (матчмейкер UFC), он тот, кто называет место. Он примет решение.
Есть пара парней… Пэдди Пимблетт всегда был вариантом, у него большое имя, и он говорил обо мне, так что я был бы рад все устроить. Майкл Чендлер всегда был вариантом, он тоже болтал. Гилберт Бернс… Мне сказали, что он завершил карьеру", - сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.
Ковингтон уступил Бакли на турнире UFC on ESPN 63, который прошел 15 декабря.
Отметим, что в полусреднем весе выступает казахстанский боец Шавкат Рахмонов (19-0), который в последнем поединке, состоявшемся в рамках UFC 310 победил ирландца Иэна Гэрри (15-1).
В декабре Ковингтон вызывал на бой Рахмонова, оскорбив при этом казахстанца. Номад достойно ответил на выпад американца.
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