"Хозяин клетки". Рахмонова сравнили с Чимаевым после попадания в топ-10 UFC

Редактор сайта mma.uno Стив Дункан в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своими впечатлениями от победы казахстанца Шавката Рахмонова в бою с американцем Нилом Мэгни. Эксперт назвал главную особенность бойца и высоко оценил его стиль.

На турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США) Рахмонов во втором раунде задушил американца Нила Мэгни. Видео можно посмотреть здесь.

"Хозяин клетки. Это все, что можно сказать про Рахмонова. У него нет харизмы Чимаева, но он выглядит неудержимым. Я не заметил его слабых сторон в боях. Ощущение, что он был сильнее на голову всех своих соперников. Его попадание в топ-10 выглядит справедливо. Мне хотелось бы увидеть его битвы с соперниками, которые располагаются выше него по рейтингу. Сейчас у Рахмонова появились амбиции. Он начинает громко говорить о себе, при этом оставаясь верным своему стилю. Это один самых необычных бойцов дивизиона", - отметил Дункан.

После этой победы Рахмонов вошел в топ-10 рейтинга полусредневесов и занял второе место в списке небитых файтеров UFC. Также казахстанец получил бонус от UFC за самое яркое выступление вечера.

Позднее Шавкат заявил о желании подраться со Стивеном Томпсоном, Хорхе Масвидалем или Ником Диасом.

Сколько осталось Рахмонову боев до пояса UFC