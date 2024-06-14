Хамзату Чимаеву нашли замену в UFC

В UFC подтвердили, что российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров заменит Хамзата Чимаева в бою с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире 22 июня, сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что Чимаев был госпитализирован и не сможет принять участие в турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

За свою карьеру Алискеров участвовал в 16 боях, одержав 15 побед и потерпев лишь одно поражение. В своем последнем поединке 21 октября 2023 года он победил Варлея Алвеса.

У Уиттакера на счету 25 побед и семь поражений. В своем последнем бою на турнире UFC 298 17 февраля 2024 года он единогласным решением одолел Пауло Косту.