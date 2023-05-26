Хамзат Чимаев и Дана Уайт прокомментировали слухи о конфликте

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 20:14
©instagram.com/khamzat_chimaev/ufc

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и президент UFC Дана Уайт опровергают информацию о том, что между ними возник конфликт. Ранее некоторые СМИ писали, что Чимаев отписался в соцсетях от Уайта, заявившего якобы о личных проблемах Хамзата, мешающих его возвращению в октагон, сообщают Vesti.kz.

Однако Уайт быстро опроверг эти утверждения у себя в соцсетях: "Это так называемые СМИ. Я могу делать это каждый день с любой опубликованной историей. Все, что эти люди пишут, полная чушь".

Уайт также добавил: "Я так устал от этих фейковых новостей. Не верьте ни единому их слову".

Чимаев подтвердил слова Уайта, назвав его своим "большим братом".

Отметим, что Чимаев последний бой провел в сентябре 2022 года, когда удушающим приемом в первом раунде финишировал американца Кевина Холланда. Для него это шестая победа в шести поединках UFC.

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Метки:
Чимаев Хамзат UFC

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