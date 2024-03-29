Хабиб отреагировал на высказывание легендарного бойца

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил мнение о высказывании канадского бойца Жоржа Сен-Пьер, сообщают Vesti.kz. Ранее Сен-Пьер, завершивший карьеру в 2019 году заявил, что уверен в своей способности победить россиянина.

"Моя стратегия состояла бы в том, чтобы как можно дольше удерживать его в середине октагона и проводить ему тейкдауны. У меня есть уверенность в том, что победа осталась бы за мной", - помимо прочего, говорил Сен-Пьер.

"Я многому научился у этого парня. Даже слышать, как он говорит обо мне, уже интересно. Жорж Сен-Пьер - слушал бы его весь день", - написал Нурмагомедов в социальных сетях.