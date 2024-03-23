Хабиб Нурмагомедов выступил с заявлением о трагедии в Москве

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Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования пострадавшим трагедии, которая произошла вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл", передает Vesti.kz.

По предварительным данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), 40 человек погибли и более 100 пострадали.

"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших в Москве. Это очень большая трагедия, берегите себя и своих близких.

На такое не способны люди, это дело рук нелюдей, каждый ответит за свой скверный и подлый поступок", - поделился Хабиб в социальных сетях.

Напомним, что 22 марта, в концертном зале "Крокус Сити Холл", расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв.  Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.

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