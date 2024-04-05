Хабиб Нурмагомедов выступил с обращением

Новости спорта MMA UFC
5 апреля 18:46
©instagram.com/khabib_nurmagomedov

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

Россиянин обратился к своим фанатам и дал совет. Его пост за час собрал более 80 тысяч лайков, а на страницу Хабиба в Instagram подписаны 36,7 миллиона человек.

"Осознание того, как быстро летит время...

Берегите свое время", - говорится в его сообщении.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году, одержал 29 побед в 29 боях ММА. Был внесен в Зал славы UFC.

Ранее был назван боец, который мог победить Хабиба, подробности - здесь.

Метки:
Нурмагомедов Хабиб UFC MMA

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:14
UFC
Неожиданным исходом завершился главный бой UFC с участием друга Рахмонова
Вчера , 19:13
UFC
Рахмонов выступил с громким заявлением о Казахстане
Вчера , 14:35
UFC
Легенда и чемпион UFC угрожал убийством допинг-офицеру
Вчера , 10:27
UFC
Бывшему чемпиону UFC предложили подраться с Рахмоновым
5 апреля, 18:46
UFC
Хабиб Нурмагомедов выступил с обращением
5 апреля, 09:43
UFC
Сорвался главный бой турнира UFC в США
4 апреля, 17:33
UFC
Назван боец, который мог победить Хабиба Нурмагомедова
3 апреля, 13:35
UFC
Раскрыт шокирующий факт о Рахмонове
3 апреля, 09:28
UFC
Петр Ян назвал уникальность Рахмонова и отдал Шавкату титул
2 апреля, 11:30
UFC
В UFC отказали Рахмонову в бое за титул и "дали" нового соперника
© 2008 - 2024 ТОО «EML»