Хабиб Нурмагомедов близок к возобновлению карьеры в весе Рахмонова

Новости спорта MMA UFC
Вчера 18:40
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Комментатор и аналитик Чейл Соннен высказал мнение относительно того, что экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вернулся к тренировкам, сообщают Vesti.kz.

О тренировках Хабиба рассказал тренер Хавьер Мендес.

"Тренер Хавьер Мендес выступил в интервью и сказал, что Хабиб снова тренируется с ним. Он сказал: "Хабиб всегда ходит на тренировки, но он тренируется со мной только тогда, когда готовится к бою". И это все, что я знаю.

Есть какая-то причина, по которой бой Леона (Эдвардса. - Прим. ред) против Белала не состоялся. Этого ожидали и это было запланировано. Кое-что другое стало доступно. Но на это есть причина. Хабиб тренируется не просто так. Хабиб больше никогда не будет драться в легком весе", - приводит слова Чейла Соненна Mirror.

Отметим, что Эдвардс является чемпионом UFC в полусреднем весе, где выступает непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов.

Ранее появилась информация о том, что Рахмонов может страховать титульный бой между Эдвардсом и Белалом Мухаммадом.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. Он остался непобежденным в октагоне, где одержал 29 побед в 29 боях. Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе в 2018 году, после чего три раза защитил титул.

Метки:
Нурмагомедов Хабиб Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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