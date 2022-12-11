Хабиб назвал своего фаворита в бою казаха против топового бойца UFC

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Сегодня 11:12
©instagram.com/khabib_nurmagomedov

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о бое казахстанского файтера Дамира Qazaq Исмагулова против россиянина армянского происхождения Армана Царукяна, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Чуть-чуть больше склоняюсь к Исмагулову, 51 на 49. Любительская карьера огромная, от борьбы хорошо защищается, и в таких боях, как кость в кость, он хорошо идет. Могу я и ошибаться, я думаю, Исмагулов...", - сказал Хабиб.

Напомним, что поединок между Исмагуловым и Царукяном пройдет 18 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В рейтинге легкого веса UFC Дамир занимает 12-е место, а Арман находится на девятой позиции.

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Метки:
UFC Исмагулов Дамир Нурмагомедов Хабиб

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