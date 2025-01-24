"Готов побеждать". Чемпион сравнил силу Махачева и Рахмонова

Чемпион АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов в интервью "РБ Спорт" высказался о перспективах Ислама Махачева (27-1), чемпиона UFC в легком весе к переходу в полусредний дивизион из легкого, сообщают Vesti.kz. По словам Гасанова, Махачев не уступает в физической силе лучшим бойцам из 77 килограммов, в том числе и непобежденному казахстанцу Шавкату Рахмонову (19-0).
"Махачев более чем готов драться в полусреднем весе. Он готов побеждать и стать чемпионом. Думаю, в мощи он не уступит Шавкату Рахмонову или Леону Эдвардсу.
Какие-то кондиции Ислам теряет на весогонке в легкий дивизион. Если он поднимется в полусредний, то может добавить и подтянуть физику.
Мы с Исламом стоим в парах. На спарринге я хотел сделать ему перевод, но он легко отзащищался. Если он может со мной конкурировать, то почему не сможет с Шавкатом или Эдвардсом?
Человек на две категории в весе ниже меня, но по физике он настолько силен, что я не могу подумать, что он из легкого дивизиона", - сказал Гасанов.
Ранее не исключалось, что Махачев поднимется в полусредний вес и подерется с победителем пары Белал Мухаммад - Шавкат Рахмонов.
Что касается Рахмонова, то последний бой провел в декабре 2024 года, победив на UFC 310 ирландца Иэна Гэрри (15-1).
Напомним, 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Махачев провел бой с бразильцем Ренато Мойкано (20-6-1). Поединок завершился победой российского бойца удушающим приемом в первом раунде.