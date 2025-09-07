Главный бой обернулся первым поражением в UFC

В Париже (Франция) состоялся турнир UFC Fight Night 258, главным событием которого стал поединок в среднем весе между французом кумыкского происхождения Нассурдином Имавовым (17-4) и бразильцем Кайо Борральо (17-2), передают Vesti.kz.

Бой прошёл всю дистанцию, и победу по очкам после пяти раундов одержал Имавов.

Для него это 17-я победа при четырёх поражениях. Борральо потерпел второе поражение в карьере и первое в UFC. До этого бразилец выиграл все семь поединков в американском промоушене.

Напомним, что чемпионом UFC в среднем весе является Хамзат Чимаев (15-0) из ОАЭ, который 17 августа отобрал титул у южноафриканца Дрикуса Дю Плесси (23-3).

В актуальном рейтинге дивизиона Имавов занимает второе место, а Борральо — седьмое.