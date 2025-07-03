Главная фанатка Рахмонова в UFC выбрала между Хабибом и Махачевым

ММА-эксперт и комментатор UFC Лаура Санко поделилась своим мнением о вкладе в спорт двух звезд легкого веса - Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева (27-1), сообщают Vesti.kz.

По ее словам, оба бойца оставили яркий след в истории UFC, но их пути и восприятие в мире ММА заметно отличаются

- Да. Я не хочу принижать достоинства Хабиба и его послужной список, но Ислам дрался с оппонентами более высокого уровня. Насколько я помню, Хабиб не проиграл ни одного раунда. Ислама отправляли в нокаут, но в итоге он стал более универсальным бойцом. Плюс, у Махачева получилось дольше доминировать на высочайшем уровне. Если бы Хабиб подольше выступал в UFC - кто знает, - сказала Санко в интервью Submission Radio.

- Ислам уже стал более доминирующим чемпионом легкого веса UFC, нежели Хабиб?

Напомним, что Махачев оставил пояс чемпиона в легком весе, перейдя в полусредний дивизион. Теперь чемпионом легкого веса является Илия Топурия (17-0).

Добавим, Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году, одержал 29 побед в 29 боях ММА. Он трижды с успехом защищал свой титул. Бывший чемпион UFC в легком весе. Также был внесен в Зал славы UFC.

Отметим, Лаура является главной фанаткой непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (19-0) в структуре UFC. Будучи комментатором и аналитиком американского промоушена, она не раз заявляла, что в восторге от казахстанского бойца.