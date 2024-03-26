Глава UFC назвал величайшего бойца в истории

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Сегодня 15:58
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Президент UFC Дана Уайт назвал экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова одним из величайших бойцов всех времен, сообщают Vesti.kz.

"Хабиб - один из величайших бойцов всех времен", - сказал Уайт в подкасте Лекса Фридмана.

По словам руководителя UFC, величайшим бойцом является действующий чемпион в тяжелом весе американец Джон Джонс.

"Я думаю, что у Хабиба был потенциал, он был претендентом на звание величайшего. Просто он недолго дрался, у него были травмы. Если бы не неудачи, он гораздо раньше оказался бы на том уровне, на котором ушел", - добавил Уайт.

Отметим, что Нурмагомедов в 2020 году объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

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UFC Нурмагомедов Хабиб

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