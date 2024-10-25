Глава UFC дал добро на бой Рахмонов - Махачев: но есть условие

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу будущего чемпиона организации в легком весе россиянина Ислама Махачева (26-1), сообщают Vesti.kz.

Уайт заявил, что если Махачев выиграет свой следующий бой, то он обязательно позволит ему сразиться с победителем поединка Белал Мухаммад (24-3) - Шавкат Рахмонов (18-0) за пояс чемпиона UFC в полусреднем дивизионе. Для Ислама это означает путь к двукратному чемпионству.

- Дадите ли вы шанс Исламу Махачеву подраться за чемпионский титул в полусреднем весе, если он победит в следующем поединке?

- Безусловно, - ответил Уайт на пресс-конференции.

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Свой последний бой Махачев провел 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке, когда удушающим приемом в пятом раунде одержал победу над бывшим временным чемпионом UFC в легком весе американцем Дастином Порье.

Что касается бой Рахмонов - Мухаммад, то он состоится 7 декабря в Лас-Вегасе (США). Для Белала это будет первая защита пояса чемпиона, а для Шавката - седьмой бой в UFC (сейчас у него рекорд 6-0).

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