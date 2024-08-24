Евлоева подозревают в употреблении допинга

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 16:00
©UFC

35-летний американский боец смешанного стиля, представитель легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг в социальных сетях обвинил российского спортсмена Мовсара Евлоева в употреблении допинга, передают Vesti.kz

"Я на 100% уверен, что ты, Мовсар, сидел на чем-то и все еще на нем. Ты слишком много говоришь, что только подтверждает мою информацию. Но это нормально. Когда ты поймёшь, что этого недостаточно, чтобы победить меня, ты будешь размышлять до конца своих дней, а стоило ли оно того и зачем ты вообще попытался сделать это", — написал Стерлинг в социальной сети Х. 

 Ранее издание MMAJunkie сообщало, что бой между Евлоевым и Стерлингом состоится 5 октября в городе Солт-Лейк-Сити (США) на турнире UFC 307.

Отметим, что ранее интересы Евлоева представлял казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.

Метки:
Евлоев Мовсар UFC MMA
Новости
Сегодня , 16:00
UFC
Евлоева подозревают в употреблении допинга
Сегодня , 09:00
UFC
Рахмонову подсказали путь к чемпионскому титулу UFC
Вчера , 16:44
UFC
Рахмонов невыгоден UFC? Как это возможно при 18-0 и зрелищном стиле
Вчера , 09:30
UFC
Шавкат Рахмонов заявил права на титул UFC и привел аргумент
Вчера , 09:10
UFC
Чемпион UFC выбрал дату боя с Шавкатом Рахмоновым
22 августа, 20:42
UFC
Втайне от UFC вел переговоры: боец с рекордом 13-0 угодил в неприятности
21 августа, 14:28
UFC
Дана Уайт обозвал тупицей первого номера UFC
20 августа, 19:05
UFC
Взлет в рейтинге UFC и битвы за пояса: 5 громких боев казахстанцев в ММА на ближайшие 60 дней
20 августа, 17:20
UFC
UFC определил место Алмабаева перед историческим боем
20 августа, 13:40
UFC
Казахский боец раскрыл правду про заработки в UFC
© 2008 - 2024 ТОО «EML»