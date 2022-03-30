Эксперт разобрал причины поражения Агаповой в UFC и дал чемпионский совет

Автор: Юлия Милова

Неправильно выбранная тактика и слабая функциональная подготовка стали причиной поражения казахстанки Марии Агаповой в ее последнем бою в UFC. Такое мнение корреспонденту Vesti.kz выразил эксперт и комментатор Айдар Махметов. Он считает, что если у спортсменки есть чемпионские амбиции, ей нужно отказаться от всех излишеств и соблазнов.

- Как оцениваете последний бой Агаповой?

- Маша выступила довольно слабо. Не смогла придерживаться своей тактики - держать Марину Мороз на дистанции, обстреливая ее с рук и ног. Ввязалась с ней в ненужную борьбу и вымоталась раньше времени.

- В чем видите причину ее поражения?

- Причина лежит в неправильно выбранной тактике, но еще больше - в слабой функциональной подготовке. Уже после первого раунда Маша "задышала", жадно ловила воздух ртом, что говорит о том, что к бою она подошла в не лучшей форме. Не знаю, что могло быть тому причиной. Ведь поединок был принципиальным и раскрученным еще до его начала. К таким поединкам нужно подходить во всеоружии. Тем более, у соперницы был двухлетний простой.

- На ваш взгляд, есть ли у Агаповой еще перспективы в UFC?

- Считаю, что перспективы есть. Мария - боец очень зрелищный и эпатажный. Уже получила два бонуса за яркие бои. Думаю, у Агаповой есть определенные проблемы с дисциплиной и самопожертвованием ради тренировок.

Насколько я понимаю, она уже не собирается больше возвращаться в Казахстан. Но чтобы закрепиться в США, ей нужно воспользоваться контрактом с UFC в полной мере. Для этого Марии стоит сосредоточиться только и только на спорте. Уйти в тренировки и подготовку с головой. Научиться работать над собой в ментальном и психологическом планах. Отказаться от всех излишеств и соблазнов, наподобие вечеринок, дискотек и прочих нарушений режима. Полностью перестроить питание и восстановление.

В таком режиме необходимо жить три-четыре года, тогда все должно получиться. Это я перечисляю условия для чемпионских амбиций.

Если же подходить к контракту с UFC как к работе, то даже в нынешнем режиме Агапова может выступать там еще несколько лет, даже чередуя победы с поражениями. Главное - драться ярко.

Но все же хотелось бы, чтобы Маша отбросила в сторону все соблазны и подходила бы к каждому поединку готовой на все сто.

Я смотрел ее Instagram, она записалась недавно на бразильское джиу-джитсу. Это правильный подход для развития функционалки и улучшения работы на настиле. Главное теперь, чтобы выдержала начатое и вышла на новый уровень в своем мастерстве и в карьере.

Напомним, Агапова выступила на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе, где уступила принципиальной сопернице Марине Мороз из Украины. Поединок завершился сабмишеном во втором раунде. Для казахстанки это второе поражение в UFC при двух победах.