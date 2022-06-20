Эксперт нашел Исмагулову достойного соперника после пятой победы в UFC

Журналист портала Mmadna.nl Марсел Дорф в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился впечатлениями от победы казахского бойца UFC Дамира Исмагулова над шведом грузинского происхождения Гурамом Кутателадзе. Эксперт оценил перспективы победителя противостояния и подсказал ему соперников.

Их поединок прошел в рамках турнира UFC on ESPN 37 в Остине (Техас, США) в легком весе. После всех трех раундов судьи отдали победу Исмагулову.

"Очень близкий бой. На мой взгляд, бойцы провели равную схватку. В данной ситуации обе стороны имели право получить победу. Лично я увидел небольшое преимущество Исмагулова. Однако оно было незначительным. В такой ситуации любое решение судей выглядит оправданно. Возможно, по каким-то аспектам Дамир выглядел сильнее и убедительнее. Но здесь была равная битва.

Я думаю, что Исмагулову нужно попробовать себя в поединке с кем-либо из топа дивизиона. Например, с Феррейрой или Ридделом. Это станет показателем его готовности к большим боям", - отметил Дорф.

Отметим, что Исмагулов впервые провел бой в главном карде турнира. Он стал для него пятым в UFC, где он еще не проигрывал. Кутателадзе же провел лишь второй бой под эгидой промоушена и потерпел в нем первое поражение.

После победы Исмагулов бросил вызов экс-претенденту на титул UFC.