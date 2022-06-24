Автор: Димаш Тулегенов

Топовый полусредневес UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов (15-0) дал интервью специально для YouTube-канала Vesti.kz. В нем "Номад" рассказал о своих чемпионских амбициях, совместных тренировках с лучшим полусредневесом промоушена Камару Усманом (20-1), а также прокомментировал шутки в соцсетях о себе.

Интервью было сделано за два дня до выступления Шавката на турнире UFC Vegas 57. В воскресенье, 26 июня, Рахмонов встретится с десятым номером рейтинга Нилом Мэгни (26-8) в соглавном событии вечера. Поединок казахстанца пройдет ориентировочно в 10:00 по времени Нур-Султана и будет показан телеканалами Setanta Sports 1, "Матч ТВ", а также по подписке UFC Fight Pass.

Отметим, что на этом же турнире выступит другой казахстанец - Сергей Морозов (17-5). Ранее у нас вышло эксклюзивное интервью с ним.

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