Эксклюзивное видеоинтервью Рахмонова: почему с ним не общался Усман и как реагирует на "Интернет-героев"

Автор:
©UFC
Новости спорта MMA UFC
Сегодня 11:37

Топовый полусредневес UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов (15-0) дал интервью специально для YouTube-канала Vesti.kz. В нем "Номад" рассказал о своих чемпионских амбициях, совместных тренировках с лучшим полусредневесом промоушена Камару Усманом (20-1), а также прокомментировал шутки в соцсетях о себе.

Интервью было сделано за два дня до выступления Шавката на турнире UFC Vegas 57. В воскресенье, 26 июня, Рахмонов встретится с десятым номером рейтинга Нилом Мэгни (26-8) в соглавном событии вечера. Поединок казахстанца пройдет ориентировочно в 10:00 по времени Нур-Султана и будет показан телеканалами Setanta Sports 1, "Матч ТВ", а также по подписке UFC Fight Pass.

Отметим, что на этом же турнире выступит другой казахстанец - Сергей Морозов (17-5). Ранее у нас вышло эксклюзивное интервью с ним.

Рахмонову предрекли будущее Чимаева и назвали безумный плюс в бою с "Сенсацией"

 

Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Усман Камару Казахстан Морозов Сергей Масвидаль Хорхе Нурданбек Сайран Рафиков Фаниль

MMA UFC
0
Сегодня 11:37
© 2008 - 2022 ТОО «EML»