Эксклюзивное интервью Рафаэля Физиева: первый уроженец Казахстана в UFC, ситуация с флагом Кыргызстана, бой с Исмагуловым

Автор: Димаш Тулегенов

Десятый номер легкого веса UFC Рафаэль Физиев (11-1) дал эксклюзивное интервью YouTube-каналу Vesti.kz. В нем уроженец Казахстана рассказал о своей готовности впервые возглавить турнир UFC в это воскресенье, желании подраться с такими звездами, как Дастин Порье, Джастин Гэтжи и Конор МакГрегор, а также поведал о мощи казахстанца Шавката Рахмонова.

Интервью было сделано за двое суток до поединка Физиева с бывшим чемпионом промоушена бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом (31-13). Их бой пройдет в воскресенье, 10 июля, ориентировочно в 09:30 по времени Нур-Султана. Он возглавит турнир UFC Vegas 58 в Лас-Вегасе (Невада, США).

В прямом эфире бой можно будет увидеть на телеканалах "Матч ТВ", "Матч! Боец" и Setanta Sports 1. Также трансляция будет доступна по подписке на платформе UFC Fight Pass.

Напомним, что Физиев родился в Кордае (Жамбылская область, Казахстан) и проживал там до 12 лет. После этого будущий боец UFC с семьей переехал в Кыргызстан.

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