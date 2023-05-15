Экс-соперник Шавката Рахмонова сделал интересное признание

Новости спорта MMA UFC
Вчера 23:22
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Американский боец UFC Джефф Нил объяснил, почему подрабатывает официантом в ресторане "Большая Прерия" в Техасе, когда у него есть свободное время, сообщает корреспондент Vesti.kz. Нил выступает в самом престижном промоушене с 2018 года.

"У меня нет проблем с деньгами. Я просто делаю это, чтобы оставаться занятым. У меня есть привычка делать разное тупое дерьмо, когда я не занят", - написал Нил в социальных сетях.

В своей карьере в ММА Нил провел 20 боев и одержал 15 побед. В начале марта на турнире UFC 285 он потерпел поражение от казахстанца Шавката Рахмонова удушающим приемом в третьем раунде.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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