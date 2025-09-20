Экс-соперник Рахмонова предрёк Махачеву поражение нокаутом в UFC

Ирландский полусредневес UFC Иэн Гэрри (16-1) поделился своим мнением относительно титульного боя в его весовой категории. Чемпионский статус должны оспорить австралиец Джек Делла Маддалена (18-2) и перешедший из лёгкого дивизиона россиянин Ислам Махачев (27-1), сообщают Vesti.kz.

Гэрри считает, что в этом противостоянии ключевую роль сыграет разница в габаритах.

"Стилистически это будет великолепный бой. Ислам феноменален везде, и он становится только лучше везде. Но то же самое я могу сказать про Джека. Мне кажется, ключевую роль сыграет разница в габаритах. Всё-таки Маддалена никогда не смог бы опуститься в лёгкий вес. Я искренне верю, что Джек получит возможность выйти и нокаутировать Ислама", - цитирует слова Гэрри Sport24.ru.



Отметим, что титульный бой в весе до 77 килограммов состоится на турнире UFC 322, который пройдёт в ночь с 15 на 16 ноября в Нью-Йорке (США).

В этой же категории выступает непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0), который в декабре прошлого года единогласным решением судей выиграл как раз у Гэрри.