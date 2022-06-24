Экс-претендент на титул UFC обратился к Шавкату Рахмонову

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс поддержал казахстанского файтера Шавката Рахмонова перед его четвертым боем в американском промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Предыдущие свои схватки казахстанец выиграл досрочно.

"Вперед, Шавкат", - написал Бернс в Instagram.

Напомним, ближайший поединок Рахмонов проведет 26 июня с американцем Нилом Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация", он станет соглавным событием турнира UFC Vegas 57.

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением об уровне Шавката.

Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:

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