Экс-чемпион UFC проведет бой в Казахстане: соперник известен

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-5) проведет поединок в Казахстане, передают Vesti.kz.
Американский боец смешанных единоборств (ММА) выступит на турнире Alash Pride 110, который пройдет 25 июля в Шымкенте. Его соперником будет казахстанец Ержан Естанов (18-9). Поединок пройдет по правилам грэпплинга.
Напомним, Стерлинг был чемпионом UFC в легчайшем весе в 2021-2023 годах, проведя три успешные защиты титула.
Алджамейн является первым бойцом в истории UFC, который получил чемпионский пояс из-за дисквалификации соперника.