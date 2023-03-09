Экс-чемпион не согласился с решением UFC по итогам турнира с участием Рахмонова

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 14:40
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор американец Даниэль Кормье не согласился с решением руководства американского промоушена поставить Джона Джонса на первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий, передают Vesti.kz.

"Не считаю, что он должен быть первым номером рейтинга P4P. На мой взгляд, Волкановски должен быть на первом месте", - сказал Кормье в эфире своей программы на ESPN.

В минувшие выходные Джонс финишировал в первом раунде француза Сирила Гана и завоевал титул чемпиона организации  в тяжелом весе. После этого успеха американец вышел на первое место рейтинга P4P от UFC. В топ-3 также вошли Александр Волкановски (Австралия) и Ислам Махачев (Россия).

Напомним, в главном карде турнира UFC 285 бился Шавкат Рахмонов, в третьем раунде казахстанец задушил американца Джеффа Нила.

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Метки:
UFC Рахмонов Шавкат Казахстан

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