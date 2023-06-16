Все его избегают? Четвертый соперник за два месяца слетел с боя против казахстанца в UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Жалгас Жумагулов (14-8) снова лишился соперника. Это уже четвертый случай за последние два месяца, когда оппонент актюбинского файтера по разным причинам не может выйти в клетку. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о ситуации.

Нового соперника 34-летнему спортсмену уже подыскали, и это уже четвертый кряду несостоявшийся противник Жумагулова. Теперь казахстанцу остается молиться и надеяться, что хотя бы сейчас ничего не помешает проведению боя, который запланирован на это воскресенье, 18 июня.

Жалгас Жумагулов отреагировал на срыв очередного боя в UFC

View this post on Instagram A post shared by Ruby Sports & Entertainment (@rubyse) В марте стало известно, что на турнире UFC 288, 7 мая, Жумагулов должен подраться с американцем Нейтом Манессом (14-3). Но уже в начале апреля оппонент заявил, что получил травму во время тренировки, и из-за этого не сможет разделить октагон с казахстанцем.

Через неделю появилась информация, что соперником Жумагулова по турниру UFC 288 станет бразильский дебютант Рафаэль Эстевам (11-0). Буквально за сутки до турнира противник казахстанца был вынужден сняться с боя - у него возникли проблемы со сгонкой веса.

На следующей неделе Жалгас рассказал, что ему предложили подраться на турнире 21 мая, однако соперник отказался от такого противостояния. Казахстанец мог выйти на замену. Это не официальный отказ, так как поединок назначен не был, и мы даже не знаем, кто соперник, но все же это очередная неудачная попытка, на которую Жумагулов рассчитывал. В итоге он решил остаться в США и ждать своего часа.

Спустя еще неделю был анонсирован поединок Жумагулова с другим бразильским дебютантом промоушена Фелипе Бунесом (13-6). Он говорил, что не может дождаться своего первого боя в клетке UFC, но теперь фраза приобрела совсем другой смысл. За два дня до турнира Бунес слетел из-за полученной травмы.

Теперь соперником казахстанца назначен 21-летний американец(7-1) по прозвищу Бесстрашный. Известно, что все свои победы он одержал досрочно - пять нокаутов и два сабмишена, а свое единственное поражение он потерпел после сдачи. Еще ни разу Вану не приходилось начинать третий раунд.

Все свои поединки он провел в лиге Fury FC, где в декабре прошлого года стал чемпионом, финишировав соперника по титульному бою во втором раунде. В этом году Ван должен был подраться на Претендентской серии Даны Уайта за контракт с UFC, но теперь он попал в промоушен и без отборочного цикла, согласившись выйти на замену против Жумагулова, который старше его на 13 лет.

Ван родился в Мьянме, в стране в юго-восточной Азии, но в 11 лет с родителями переехал в штат Техас (США). В подростковом возрасте Джошуа приходилось часто драться на улице, поэтому он начал ходить в зал, где он и познакомился со смешанными единоборствами.

Можно сказать, что Ван - это яркий ударник, в арсенале которого есть много разных ударов руками и ногами. В борьбе он не так хорош, и свидетельством этому является то, что в предыдущих поединках его нередко переводили на канвас. Однако молодой американец хорош в том, что быстро поднимается на ноги.

Напомним, что для Жумагулова это будет последний бой по истекающему контракту с UFC. Сейчас у него одна победа и пять поражений в промоушене.

Ранее в интервью нашему изданию он заявил, что рассчитывает на продление контракта.

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