Соперник Жумагулова сделал заявление перед боем в UFC

Бразильский боец Фелипе Бунес прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем Жалгасом Жумагуловым в UFC, сообщают Vesti.kz.

Он отметил, что не дождется свой дебют под эгидой знаменитого промоушена.

Напомним, поединок по казахстанскому времени состоится утром, 18 июня, на турнире UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (Невада, США).

При этом изначально казахстанец должен был драться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму и его заменил бразилец Рафаэль Эстевам. Однако последний не смог сделать вес.

"Неделя боя наступила! Я не могу дождаться своего дебюта в UFC!" - написал Бунес в своем Instagram.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева